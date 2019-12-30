Kafkas Tebeşir Dairesi Mudanya'da sahnelendi - Son Dakika

Alman tiyatro yazarı ve epik tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht'in 1944 yılında kaleme aldığı Kafkas Tebeşir Dairesi, Mudanyalılarla buluştu.



Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kültür sanat faaliyetleri kış sezonunda da devam ediyor. Alman tiyatro yazarı ve epik tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht'in 1944 yılında kaleme aldığı Kafkas Tebeşir Dairesi, Mudanya'da sahnelendi. İyilik, dürüstlük, vicdan, fedakarlık, adalet gibi evrensel insanlık değerlerini, emek-mülkiyet ilişkisini sorgulayan oyun, Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.



Tiyatroadam topluluğunun sahneye taşıdığı oyun izleyicilerden büyük alkış aldı. Oyunun sonunda sanatçılara teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Mudanya 30 Mart 2014'ten sonra müthiş bir değişimi yaşamaya başladı, bu değişim kültürden sanata spordan eğitime her alanda örnek projelerle sürdürülmektedir. Mudanya artık sınırlarını aşmış, sadece Bursa'nın ve Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir ilçe olmuş. Mudanya artık bir dünya. Dünyada barışın başkenti olmayı hak eden en önemli yer Mudanya. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mütareke'nin 100. yılında Dünya Barış Zirvesi'ni de mutlaka Mudanya'da gerçekleştireceğiz. Mudanya artık sanatın da kültürün de başkentidir. Mudanya hak ettiği güzelliklere yıllar sonra kavuşmuştur. Mudanya'ya sanat yakışıyor, biz de Mudanya'ya yakışanı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA