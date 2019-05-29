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Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden "Temizse Yaşar" projesi

1 saat önce

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencileri, "Temizse Yaşar" sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Karakale Köyü İlkokulu'na 300 litrelik su deposu ve okul önüne lavabo yaptı.

Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencileri, "Temizse Yaşar" sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Karakale Köyü İlkokulu'na 300 litrelik su deposu ve okul önüne lavabo yaptı.

KAÜ, Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencileri Sema Nur Tapsız, Büşra Kılıçkara, Suna Çam, Sümeyra Önder ve Fırat Yıdırım Doç. Dr Yaşar Kop öncülüğünde Sosyal Proje Geliştirme Dersi kapsamında Mavi Bereliler Grubu olarak Kars Merkez'e bağlı Karakale Köyü İlkokulu'na "Temizse Yaşar" projeleriyle yardımda bulundu.

Karakale Köyü İlkokulu'nun el-yüz yıkama lavabosu bulunmadığını ve bu durumdan yola çıkan üniversite öğrencileri, Karakale Köyü İlkokulu'na 300 Litrelik bir su deposu ve lavabo tedarik etti. Bu depo ve lavabonun montajını ve kurulumunu sağladı.

Çocukların daha sağlıklı ve daha temiz koşullarda öğrenim görmelerine destek olmak isteyen Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri, aynı zamanda okulun tüm bahçesini ağaçlandırdı ve okulun öğrencileri ile birlikte ağaçlara kuş evleri bıraktılar.

"Temizse Yaşar" sloganıyla yola çıkan Sosyal Bilgiler 4. Sınıf öğrencileri, "Biz Mavi Bereliler Grubu olarak bir köy okuluna yardım sağlamak istedik. Öğretmenimiz Doç. Dr Yaşar Kop'un projeye destek vermesiyle bir köy okulu belirledik ve okulun eksikleri için öncelikle bir keşif yaptık. Öğretmenimizin yönlendirmeleri ve yardımıyla eksikleri belirledikten sonra elimizden gelen imkanlar neticesinde bu projemizi gerçekleştirdik" dediler.

Projemizde emeği büyük olan ve bizden yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Yaşar Kop'a, fidan ve kuş evlerinin tedariki konusunda kendilerine yardımcı olan Orman İşletme Müdürlüğü'ne projeye destek ve katkılarından ötürü teşekkür etti. Öğrenciler, projeyi gerçekleştirmenin sevincini yaşadı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:47 Kaynak: İHA
Dede Korkut, Kafkas Üniversitesi, Yaşam
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