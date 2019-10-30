Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de otobüs kamyonete çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kağıthane'de otobüs kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kağıthane'de otobüs kamyonete çarptı: 1 yaralı

35 dakika önce

Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de İETT otobüsünün park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

TEM Nurtepe bağlantı yolunun Ankara istikametinde seyreden İETT otobüsü, arızalandığı gerekçesiyle emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kağıthane'de otobüs kamyonete çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Kağıthane, Nurtepe, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:09 Kaynak: AA
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