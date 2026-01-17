Kağıthane\'de Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki otomobile otomatik silahla saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme yaşandı. Araç içerisindeki Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde meydana gelmiş, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL