KAĞITHANE'DE TİCARİ ARAÇLARI HEDEF ALAN HIRSIZLAR İSYAN ETTİRDİ

KAĞITHANE'de art arda kapalı kasa araçlardan yapılan hırsızlıklar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyor. Ticari araçların kilitlerini keserek araçlardan malzeme çalınması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kağıthane'de Çağlayan ve Hürriyet mahallelerinde art arda gerçekleşen hırsızlık olayları mahalleliyi isyan ettirdi. Kapalı kasalı araçları hedef alan şüpheliler, kilitleri keserek içeride buldukları malzemeleri alarak kaçıyor. Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz kapüşonlu kişilerin ticari araçların kilitlerini keserek içerideki malzemeleri çalması görülüyor. Bir diğer görüntüde ise sokağa gelen şüpheliler kapalı kasa aracın yanına yanaştığı sırada balkona çıkan vatandaşlar tarafından fark edilince kaçıyor.

"KAPALI KASA ARAÇLARI TERCİH EDİYORLAR"

İş yeri sahibi Deniz Yıldırım, "Burada bir senedir sıkıntı var. Evlere de giriyorlar ama çoğunlukla arabaları soyuyorlar. Sokağın başından başlıyorlar. Kapalı kasa kamyonetleri tercih ediyorlar. Boş dolu bakmadan camını kırıyor o an içinde ne bulursa çalıyor. Paraya çevirecekleri ne varsa alıp gidiyorlar. 4-5 kere de bizim kamyonetin kilidini kırdılar. Biz kamyonette bir eşya bırakmıyoruz. Hırsızlara sadece kilit değiştiriyoruz. Aracın içinde alet edevat bırakmıyoruz. Güvenlik kamerası var ama fazla bir işlevi yok. Genelde hırsızlarına araçları ya da plakaları çalıntı oluyor. Komşularımıza banim tavsiyem herhangi bir değerli eşya bırakmasınlar. Komşularımız da hırsızlık mağduru oldu. Özellikle bu sokakta bir periyot var. İki üç ayda bir bu sokağa gelip yukarıdan aşağıya kadar araçları soyuyorlar" dedi.

"ARTIK İNSANLAR GECE BİLE UYKU UYUYAMAZ OLDU"

Mobilyacı Yağız Yıldırım, "Bayağı bir süredir bu hırsızlık olayları devam ediyor. Ticari araçlarda genelde hırsızlık oluyor. Bunun bir şekilde önlem alınması lazım. Biz gece geç saatte gelsek bile aracımızın içinde bir şey bırakamıyoruz. Bu sokakta çok fazla hırsızlık olayından mağdur olanlar var. Özellikle Kağıthane Çağlayan çevresinde böyle hırsızlık olaylarını duyuyoruz. Bu olaylar güvenlik güçleri tarafından bir önlem alınması gerekiyor. Artık insanlar gece uyku bile uyuyamaz oldu. Bize hırsızlık mağduru komşularımız sürekli güvenlik kamerası soruyor. Bu olaylardan biz de rahatsız olmaya başladık. Artık sokakta araç bırakmaya cesaret edemiyoruz. Hırsızlık olaylarının artması nedeniyle otoparkla bırakmaya başladılar. İki gün önce klimacı arkadaşın aracını patlattılar. Bütün takımlarını bakır borularını çalmışlar. 15 bin liralık zarar oluşmuş. Bunlara bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.