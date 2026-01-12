Kağıthane'de Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Kağıthane'de Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Kağıthane'de Yangın: Daire Kullanılamaz Hale Geldi
12.01.2026 15:41
Kağıthane'de çıkan yangında ikinci kat kullanılamaz hale geldi, itfaiye zorlukla müdahale etti.

Kağıthane'de 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Dik yokuşlar ve dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşamayan itfaiye ekipleri metrelerce uzunlukta hortum çekerek alevlere müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre Kağıthane Gültepe Mahallesi Akçil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında saat 13.00 sıralarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin dar ve dik yokuşlara sahip olması ve bir sokağın da kapalı olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede güçlük yaşadı. Yangın söndürme aracından olay yerine metrelerce uzunlukta hortum çeken itfaiye ekipleri, alevlere böylece müdahale edebildi. Zorlu şartlara rağmen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

