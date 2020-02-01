Kağızman'da karla mücadele - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde başlatılan karla mücadele çalışmalarında toplanan kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

İlçe belediyesince kenttin ara yolları ve kaldırımları başta olmak üzere her noktada kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Ekipler, greyder, kamyon, yükleyiciden oluşan 15 araçla çalışmayı yapıyor.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmasını bizzat kendisinin takip ettiğini belirterek, "Dün yağan kar ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle biriken kar kütlelerini ilçe dışına çıkarmak için bugün yoğun bir çalışma yaptık. Amacımız kardan dolayı kimsenin mağdur olmamasıdır." dedi.

Belirli noktalara toplanan kar kütleleri daha sonra kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.