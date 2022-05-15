Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi

15.05.2022 12:50

Atalay Şişlioğlu Türkiye Üniversiteler Arası Karting Turnuvası (ÜNİKART) 5. yarışı 2. ayağı Kahramankazan'da yapıldı.

Atalay Şişlioğlu Türkiye Üniversiteler Arası Karting Turnuvası (ÜNİKART) 5. yarışı 2. ayağı Kahramankazan'da yapıldı.

İlçedeki go-kart pistinde yapılan turnuva, Eylül 2021'de Amerika'da trafik kazasında hayatını kaybeden motor tutkunu Atalay Şişlioğlu anısına düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca ODTÜ koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvada 7 üniversiteden 35 sporcu yarıştı.

Oldukça çekişmeli geçen turnuvada, 1. ayağı da lider tamamlayan ODTÜ takımı kazandığı 2. ayak yarışlarıyla Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuvaya Kahramankazan Belediyesi sponsor olarak destek verdi. Katkılarından dolayı Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a teşekkür plaketi verildi.

Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, "Siz Kahramankazan'a geldiğiniz, bu çalışmaları yapmak istediğiniz sürece biz size sonuna kadar desteğiz. Hiç başka kapı aramanıza gerek yok. Kahramankazan'da bu imkanlar sizlerindir." dedi.

Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi
Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi
Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi
Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi
Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi
Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi
Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi

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Kaynak: AA

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