Kahramanmaraş'a deprem izolatörlü hastane yapılıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'a sismik deprem izolatörlü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılıyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, 29 Mayıs 2019'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmede, şehir adına 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılmasını talep edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının çalışmaları sonucunda 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 10 Mart'ta ihalesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"15 ameliyathane, 50 yenidoğan yoğun bakım, 20 çocuk yoğun bakım, 20 erişkin yoğun bakım, 160 hasta odası, 20 doğum odası, 40 diyaliz ünitesi, 46 müşahade yatağı bulunan 98 poliklinik, 6750 metrekare acil servis ile sağlık hizmeti verecek 358 sismik deprem izolatörü, helikopter pisti ve son teknoloji ile donatılacak olan 75000 metrekare kapalı alanlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz, tefrişat ve donanım dahil 450 milyon liraya mal olacak ve 2022 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır."

Açıklamada, sağlık tesisinin şehre kazandırılması için çaba sarf eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ve Ahmet Özdemir ile talebin karşılanması konusunda göstermiş oldukları ilgiden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi.