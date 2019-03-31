Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP...

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP...

40 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hanifi Sarıaltun kazandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP..., System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hanifi Sarıaltun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hanifi Sarıaltun 7 bin 51, İYİ Parti adayı Ahmet Nazım Engizek 6 bin 150 oy aldı.

Sarıaltun'un öz geçmişi -

1959 yılında Çağlayancerit'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş merkezde tamamladı. 1984'te Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında memuriyete başladı. 1988-1990 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 2014 yılında TÜİK daire başkanlığı görevindeyken emekli oldu.

Evli ve iki çocuk babası, İngilizce biliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:59 Kaynak: AA

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