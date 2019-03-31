Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP...
40 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hanifi Sarıaltun kazandı.
Kahramanmaraş
'ın Çağlayancerit
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Hanifi Sarıaltun
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hanifi Sarıaltun 7 bin 51, İYİ Parti
adayı Ahmet Nazım Engizek
6 bin 150 oy aldı.
Sarıaltun'un öz geçmişi -
1959 yılında Çağlayancerit'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş merkezde tamamladı. 1984
'te Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında memuriyete başladı. 1988-1990 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 2014 yılında TÜİK
daire başkanlığı görevindeyken emekli oldu.
Evli ve iki çocuk babası, İngilizce biliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:59 Kaynak: AA
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