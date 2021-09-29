Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri okulda bir araya geldiği öğrencilere fidan dikme, orman yangını ve çevre hassasiyeti konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin orman yangını, fidan dikme ve çevre hassasiyeti konusuna dikkatlerini çekmek amacıyla Onikişubat ilçesindeki Şehit Hüseyin Çam İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Yangın savaşçılarının katıldığı, arazözlerin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Öğrenciler, yangın komuta merkezi aracı ve arazözlere binerek orman işçilerinin yangına müdahale ederken kullandığı teknolojik ve mekanik cihazları yakından inceledi.

Daha sonra okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme etkinliğine katılan öğrencilere burada fidan dikme, orman yangını, çevre hassasiyeti gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli yaptığı konuşmada, kentte çok güzel ormanlık alanların bulunduğunu bu mirasa hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Orman ekiplerinin son 20 yılda ağaç dikme konusunda ciddi şekilde çalıştığını belirten Keçeli, "Orman teşkilatımız sağ olsunlar, özellikle son 10-20 yılda Avrupa'da zaten birinciymişiz, dünyada da belki en iyi olan ülkelerden de birisiyiz. Bizim dini, milli manevi ve kültürel değerlerimizde ağaç çok önemli yere sahiptir. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızda ağaç dikmenin keyfini almalarını, dikmekten daha önemli korumanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu her zaman akıllarının bir köşesinde bulundurmalarını bekliyoruz. Çok basit gördüğümüz, içtiğimiz bir su şişesini ormanın kenarında yere atmak binlerce canlının ölümüne neden olabiliyor." dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da Türkiye'nin önemli ormanlık alanlarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 22.6 milyon hektar ormanlık alanın bulunduğunu belirten Koç, "2023'teki hedefimiz bol bol ağaçlandırmalar yaparak orman varlığımızı arttırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin yüzde 30'nu orman yapmak. Buda aşağı yukarı 23.4 milyon hektar alana tekabül ediyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de her yıl 400 ile 500 milyon arasında fidan dikiyoruz. Kahramanmaraş'ta da 6 ile 7 milyon arasında fidan dikiyoruz. Bu yılda dikim sezonunda 2 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, okuldaki 230 öğrenciye orman ekiplerince çeşitli hediyeler verildi.