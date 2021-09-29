Üye Girişi
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

29.09.2021 13:08
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi, System.String[]

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri okulda bir araya geldiği öğrencilere fidan dikme, orman yangını ve çevre hassasiyeti konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri okulda bir araya geldiği öğrencilere fidan dikme, orman yangını ve çevre hassasiyeti konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin orman yangını, fidan dikme ve çevre hassasiyeti konusuna dikkatlerini çekmek amacıyla Onikişubat ilçesindeki Şehit Hüseyin Çam İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Yangın savaşçılarının katıldığı, arazözlerin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Öğrenciler, yangın komuta merkezi aracı ve arazözlere binerek orman işçilerinin yangına müdahale ederken kullandığı teknolojik ve mekanik cihazları yakından inceledi.

Daha sonra okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme etkinliğine katılan öğrencilere burada fidan dikme, orman yangını, çevre hassasiyeti gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli yaptığı konuşmada, kentte çok güzel ormanlık alanların bulunduğunu bu mirasa hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Orman ekiplerinin son 20 yılda ağaç dikme konusunda ciddi şekilde çalıştığını belirten Keçeli, "Orman teşkilatımız sağ olsunlar, özellikle son 10-20 yılda Avrupa'da zaten birinciymişiz, dünyada da belki en iyi olan ülkelerden de birisiyiz. Bizim dini, milli manevi ve kültürel değerlerimizde ağaç çok önemli yere sahiptir. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızda ağaç dikmenin keyfini almalarını, dikmekten daha önemli korumanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu her zaman akıllarının bir köşesinde bulundurmalarını bekliyoruz. Çok basit gördüğümüz, içtiğimiz bir su şişesini ormanın kenarında yere atmak binlerce canlının ölümüne neden olabiliyor." dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da Türkiye'nin önemli ormanlık alanlarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 22.6 milyon hektar ormanlık alanın bulunduğunu belirten Koç, "2023'teki hedefimiz bol bol ağaçlandırmalar yaparak orman varlığımızı arttırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin yüzde 30'nu orman yapmak. Buda aşağı yukarı 23.4 milyon hektar alana tekabül ediyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de her yıl 400 ile 500 milyon arasında fidan dikiyoruz. Kahramanmaraş'ta da 6 ile 7 milyon arasında fidan dikiyoruz. Bu yılda dikim sezonunda 2 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, okuldaki 230 öğrenciye orman ekiplerince çeşitli hediyeler verildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 13:04 Bergen'in katili Halis Serbest'ten tepki çekecek sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor 12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor Azra'nın cinayetinde savcılık, 12:11 Azra'nın cinayetinde savcılık, "13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?" raporu istedi
Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım? Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı
Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü 11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor

Son Dakika Haberleri
13:06 Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü
12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor
12:08 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?
12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor
11:56 Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu
11:40 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü         
13:07
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor         
12:02
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü         
11:31
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 13:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement