Kahramanmaraş'ta, Atatürk anıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Atatürk anıldı
10.11.2020 10:52
KAHRAMANMARAŞ'ta, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.
Atatürk Meydanı'ndaki tören; Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Albay Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te çalınan sirenle birlikte tören alanı ile cadde ve sokaktaki vatandaşlar saygı duruşuna geçti ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan konuşmaların ardından son buldu.
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