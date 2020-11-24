Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

24.11.2020 20:59
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma komutanlıkları ekipleri, kaçak kazıların önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kırsal Ağcsar Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan A.T, A.A.T, O.D. ve K.D'yi kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kahramanmaraş, Kaçak Kazı, Jandarma, Nurhak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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