Kahvehanedeki tartışmada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika

Kahvehanedeki tartışmada kan aktı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir kahvehanede iki arkadaş arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ayağında vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde bulunan bir işhanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kahvehanede arkadaş oldukları ileri sürülen Aliş isimli şahıs ile E.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda ayaklarına isabet alan E.Ö. yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Aliş isimli şahıs olay yerinde kaçarak uzaklaşırken, yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

Polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.