Kaldırım ve yol işgaline polis ve zabıtadan ceza - Son Dakika
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Kaldırım ve yol işgaline polis ve zabıtadan ceza

23.05.2022 16:02
Kaldırım ve yol işgaline polis ve zabıtadan ceza

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet ve aksesuarları satışı yapan bazı iş yerlerine, polis ve zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet ve aksesuarları satışı yapan bazı iş yerlerine, polis ve zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ve trafik polisleri ekibi, Kahramanlar semti Bozkurt Caddesi üzerinde, motosiklet ve moto aksesuar satıcılarının kaldırım ve yol işgali yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaldırım ve yol kenarında bulunan motosikletlerin kaldırılmasına yönelik esnafa uyarıda bulunan ekipler, olumsuz cevap alınca cezai işlem uygulandı. Zabıta ve trafik polisi ekiplerinin iki iş yerine yaklaşık 20 bin lira cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

Öte yandan gerçekleştirilen uygulamada, dolandırıcılık suçundan aranması olduğu tespit edilen bir kişi de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Zabıta, Konak, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırım ve yol işgaline polis ve zabıtadan ceza - Son Dakika


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