Kaldırıma Park Edilen Araç Yayıların Yolunu Kesti

Eskişehir'de kaldırıma park edilen bir araç, yaya trafiğini aksatırken engelli rampasını da ulaşıma kapattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak üzerinde, duyarsız bir sürücü tarafından kaldırıma park edilen otomobil vatandaşların tepkisini çekti. Kaldırımı boydan boya işgal eden araç nedeniyle yayalar yola inerek trafiğin içinde ilerlemek zorunda kalırken, sürücünün aracını tam da engelli rampasının üzerine bırakması dikkat çekti. - ESKİŞEHİR