Kaman ilçesinde "cücelik virüsü"nden zarar gören çiftçiye 110 milyon 837 bin 594 lira destek - Son Dakika

Kaman ilçesinde "cücelik virüsü"nden zarar gören çiftçiye 110 milyon 837 bin 594 lira destek

30.10.2020 16:44
Kaman ilçesinde

KIRŞEHİR (İHA) – Kaman ilçesinde cücelik virüsünden zarar gören çiftçiye yüz on milyon sekiz yüz otuz yedi bin beş yüz doksan dört lira zarar ödemesi yapılacak.

KIRŞEHİR (İHA) – Kaman ilçesinde cücelik virüsünden zarar gören çiftçiye yüz on milyon sekiz yüz otuz yedi bin beş yüz doksan dört lira zarar ödemesi yapılacak.

İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 üretim dönemi içerisinde arpa ve buğday ekili arazilerde iklim, besleme, kuraklık, yabancı ot gibi stres koşulları nedenleriyle sarı cücelik virüsü zararı gözlendiği belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Behset Bulanık, "İlçemizin bazı değişik oranlarda zararlanmalar meydana getirmiştir. Hasat gerçekleştiremeyen üreticilerimiz de olmuştur" dedi. Kaman İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından bu hastalık ile ilgili olarak çeşitli eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında üreticilere; münavebe, zamanında ekim, dayanıklı çeşitler, yabancı ot mücadelesi, dengeli gübreleme ve sık ekimden kaçınma gibi kültürel yöntemlerin önemi anlatılıyor.

İlçede, Aydınlar, Başköy, Bayındır, Çadırlı Hacıbayram, Çağırkan, Demirli, Erbişim, Esentepe, İsahocalı, Meşe, Kurancılı, Meşeköy, Yeni Mahalle, Müderris, Büyükoba, Kurutlu Köylerinde 3 bin 828 dekar arpa ekili alanda buğday cücelik virüsünün zarar verdiği belirlendi. Bakanlık tarafından zarar gören çiftçilerin toplam zararlarının yüzde 16'sının tazmin edilmesine karar verildiği de belirtildi. Ödemeler ise zarar gören çiftçinin hesaplarına geçecek. - KIRŞEHİR

Kaman ilçesinde cücelik virüsü nden zarar gören çiftçiye 110 milyon 837 bin 594 lira destek

Buğday, Tarım, Kaman, Arpa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaman ilçesinde 'cücelik virüsü'nden zarar gören çiftçiye 110 milyon 837 bin 594 lira destek - Son Dakika


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