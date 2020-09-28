Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü

Koronavirüs nedeniyle parlamento oturumlarının video konferans ile yapıldığı Arjantin'de milletvekillerinden biri kameranın açık olduğunu unutup danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü.

SİYASİ KARİYERİ BİTTİ

Evli ve 3 çocuk babası olan milletvekili görüntülerden sonra eşinden ayrıldı. Skandal sonrasında oy birliği ile görevi askıya alınan milletvekili istifa ettiğini açıkladı.