Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü

Koronavirüs nedeniyle parlamento oturumlarının video konferans ile yapıldığı Arjantin'de milletvekillerinden biri kameranın açık olduğunu unutup danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü.
Evli ve 3 çocuk babası olan milletvekili görüntülerden sonra eşinden ayrıldı. Skandal sonrasında oy birliği ile görevi askıya alınan milletvekili istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:09
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