Son Dakika Haberleri: Kamyona Çarpan Ticari Araçta Can Pazarı: 1 Yaralı

Kamyona Çarpan Ticari Araçta Can Pazarı: 1 Yaralı

2 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı.

Kamyona Çarpan Ticari Araçta Can Pazarı: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Karacabey'in Uluabat Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yaşar Ağaçlı (22) idaresindeki 16 HDM 68 plakalı kamyonet arkasından gelen ve plakası alınamayan bir araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halindeki 02 AH 365 plakalı kamyona çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Yaşar Ağaçlı, 112 sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Ağaçlı, Bursa, Karacabey, Güncel
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