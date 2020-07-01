Kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ölümüne sebep oluyordu...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ölümüne sebep oluyordu...Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'da kamyonet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu; kamyonun kasasındaki forklifte çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İznik İlçesi Elbeyli Mahallesinde bulunan meyve ve sebze halinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kamyonetine kabak yükleyen 55 yaşındaki Halil Karatepe, ürünlerini satmak için hale geldi. 16 AFJ 87 plakalı kamyonet sürücüsü Karatepe, bir anlık dalgınlık sonucu park halindeki kamyonun arkasında bulunan ve ürünleri indirmek için açtığı forkliftin köşe kısmına çarptı. Şiddetli çarpma sonucu Karatepe aracın içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Karatepe'yi sıkıştığı yerden çıkartarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Karatepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.