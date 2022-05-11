Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

11.05.2022 09:40

KÜTAHYA'da, kamyonla kafa kafaya çarpışarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Açıkgöz, ağır yaralandı.

KÜTAHYA'da, kamyonla kafa kafaya çarpışarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Açıkgöz, ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Zafertepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Şahin'in kullandığı 35 HVP 87 plakalı kamyonla Osman Açıkgöz yönetimindeki 43 NL 438 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Açıkgöz, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Açıkgöz, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Kenan Şahin'in ise Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YORUMLAR
500
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Kartal'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Kan donduran olay! Hastalıklardan korunmak isteyen 11 kişi Şeyhlerinin dışkı ve idrarını yedikten sonra hayatını kaybetti
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:20:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement