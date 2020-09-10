Kanada'da 19 aylık bebeğe maske takılması istendi, aile uçaktan indirildi, uçuş iptal edildi

Kanada'da,uçak yolcusu olan Safwan Choudhry'in 19 aylık bebeğinin uçakta maske takmadığı iddiasıyla tartışma yaşandı. Olay sonucunda aile uçaktan indirilip hapse girmekle tehdit edilirken, uçuş iptal edildi. Başka bir yolcu ise ailedeki annenin 'başörtülü olduğu için' hedef olduğunu iddia etti.

Olay, WestJet Havayolları'nın Salı sabahı Calgary- Toronto seferi öncesinde yaşandı. Eşi ve biri üç yaşında, diğeri 19 aylık olan iki kızıyla seyahat eden Safwan Choudhry, BBC'ye yaşadıklarını anlatırken "Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmediği gibi böyle bir şeye tanık da olmadım" dedi.

Choudhry'ye göre uçak kalkmadan önce büyük kızı bir şeyler yiyordu. Bir kabin görevlisi gelip iki çocuğun da maske takması gerektiğini söyledi. Safwan Choudhry, ağlamaması için maskeyi çocuğun atıştırmalığını bitirmesinden sonra takıp takamayacağını sordu. Görevli, maske konusunda "sıfır hoşgörü" politikaları olduğunu ve çocuklar maske takmadan uçağın kapılarını kapatmayacakları cevabını verdi.

HAPSE GİRMEKLE TEHDİT ETTİLER

Choudhry, "Üç yaşındaki kızım biraz huysuzlandıktan sonra maskesini taktı. Ama küçük kızım maskesini takmaya çalışırken çok ağladı. Hatta kustu" dedi.

Bunun üzerine uçuş görevlileri, polis çağırarak ailenin uçağı terk etmesini istedi. Aileye uçaktan inmezlerse gözaltına alınacakları, haklarında dava açılacağı ve hapse girecekleri söylendi. Karara uyduklarını ve uçaktan indiklerini anlatan Choudhry, daha sonra Kanada'daki uçuşlarda sadece 2 yaşın üzerindeki çocukların maske takması gerektiğini ve 19 aylık bebeğinin böyle bir zorunluluğu olmadığını öğrendiklerini belirtti.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MASKE TAKMADIĞI İDDİASI

WestJet ise ailenin üç yaşındaki çocuk maske takmadığı için indirildiğini savundu. Uçakta çekilen bir videoda üç yaşındaki çocuğun polis geldikten sonra maske taktığı görülüyor.

Polis de yolculara 'çocuğun maske sorununun çözüldüğünü' söylüyor. Polis memuru daha sonra çocuğun kendileri gelmeden önce de maske taktığını doğruluyor.

UÇUŞ ERTELENDİ

Polis hakkında bir işlem yapılmazken, havayolu şirketi, olay nedeniyle personelin huzursuz olduğunu ve uçuşun iptal edildiğini, yolcular için ertesi güne bir uçuş ayarlandığını açıkladı.

Choudhry, şirketin kendilerine başka bir uçuş için bilet vermediğini ve hala Calgary'de olduklarını söyledi.

BAŞÖRTÜSÜ YÜZÜNDEN HEDEF OLDULAR İDDİASI

Marian Nur adlı bir yolcu ise ailenin ırkı ve dini yüzünden hedef alındığını öne sürdü. Nur, Safwan Choudhry'nin eşinin başörtüsü olduğunu belirterek "Aile hiç sesini yükseltmedi. Personelle hiç tartışmadılar. Sadece onlara dertlerini anlatmaya çalışıyorlardı" dedi.