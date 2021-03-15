Kanada'ya Göçmen Olarak Gitmek - Son Dakika

Kanada'ya Göçmen Olarak Gitmek

15.03.2021 16:28
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Kanada yaşam standartlarının yüksek olduğu, hem eğitim olanakları açısından hem de ekonomik anlamda rahat bir ülkedir.

Birçok kişi tarafından Kanada'da yaşamak, Kanada'da eğitim almak gibi hayaller mutlaka kurulmuştur. Kanada 1.2 milyondan fazla kişiyi göçmen olarak kabul ettiğini açıklamıştır. Üç yıl içerisinde çok sayıda göçmen alan ve alacağını açıklayan Kanada 2023 yılı sonuna kadar alımları devam ettirecektir. Bu sebeple Kanada göçmenlik başvurusu ile ilgili çok kişi tarafından nasıl yapıldığına dair araştırmalar yapılıyor.

Kanada Göçmenlik Başvurusu

Kanada göçmenlik başvurusu yapmak için farklı birkaç çeşit yol vardır. Öncelikle Kanada'ya göçmen olarak gitmek için başvuru aşaması iki süreçten oluşur. Bunlardan bir tanesi Kanada'dan başvuru daveti almak, bir diğeri de oturma izni başvurusu yapmak. Yani göçmen olarak Kanada'ya gitmek için öncelikle Kanada'daki bir iş yerinden ya da orada ikamet eden birisinden davet almanız gereklidir. Davet alındıktan sonra da oturma izni için Kanada'ya başvuru yapmanız gereklidir.

Kanada'dan Başvuru Daveti Almak

Kanada'dan başvuru daveti alınırken ilk sorulacak soru bekâr olup olmadığınızdır. Yani evli olmasanız da birisi ile nişanlı ya da birlikte yaşıyor olsanız bile Kanada tarafından çift olarak kabul edilirsiniz. Eğer böyle bir durumunuz varsa bu durumu ortak banka cüzdanı gibi ya da nişan fotoğrafı gibi belgelerle desteklemeniz gerekiyor. Başvuru daveti aşamasında sizin akademik başarılarınız, kariyeriniz, iş geçmişiniz ve kişisel özellikleriniz çok önemlidir. Bu kriterler göz önünde bulundurularak bir puanlama yapılır. Bu puanınız ile ortalama 3 bin kişinin bulunduğu bir değerlendirme havuzuna eklenirsiniz. Bunun sonrasında 2 haftada bir havuzdan belli miktardaki kişilere olumlu olarak geri dönüş yapılır. Akabinde oturma izni başvurusu yapmanız ve evrakları tamamlamanız istenir.

Kanada'ya Nasıl Göç Edilir?

Kanada'ya göçmen olarak başvuru yapmak için öncelikle İngilizce ve Fransızca'yı bilmek gereklidir. Özellikle Fransızcanızın çok iyi olması önemlidir. Bu iki dil için Türkiye'de TEF ve IELTS sınavlarına girmek gereklidir. Bu iki sınava girdikten sonra aldığınız puanlar CLBS sisteminde tek bir puana çevrilir. CLBS üzerinden 9 puan alındığı takdirde dil bilgisi seviyeniz yeterli görünecektir.

Detaylı Bilgi Almak İçin: https://www.kanadakulturmerkezi.com/kanada-gocmenlik/

Kanada, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika Kanada'ya Göçmen Olarak Gitmek - Son Dakika


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