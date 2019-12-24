Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü - Son Dakika
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Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü

6 saat önce

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne yaptığı operasyonda dövüştürüldükleri belirlenen 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu ve1 tavuk ele geçirilirken, 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kanatlı hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü, System.String[]

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'ne yaptığı operasyonda dövüştürüldükleri belirlenen 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint Horozu ve1 tavuk ele geçirilirken, 9 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneği'nde horoz dövüştürülüp bahis oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan operasyonda, 3'ü yaralı 8 Hint Horozu, 1 tavuk ile horozların tırnaklarını kesmek için zımparalar ve horozların tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ve A.S., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişiye idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen hayvanlar ise ilçe tarım ekiplerine teslim edildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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