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KANSERİ YENEN İPEK, ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE UMUT DAĞITIYOR - Son Dakika

KANSERİ YENEN İPEK, ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE UMUT DAĞITIYOR

17.11.2021 10:10

İZMİR'de kemik kanseri olarak bilinen 'osteosarkom' ile mücadele eden İpek Şimşek (18), sol bacağının ardından akciğerinde nükseden hastalığı 3 yılda geçirdiği 10 ameliyatla yenmeyi başardı.

İZMİR'de kemik kanseri olarak bilinen 'osteosarkom' ile mücadele eden İpek Şimşek (18), sol bacağının ardından akciğerinde nükseden hastalığı 3 yılda geçirdiği 10 ameliyatla yenmeyi başardı. Onkoloji servisinde tedavi gören çocukların yaşadıklarından etkilenerek yardım kampanyası başlatan Şimşek, şimdi çocuklara umut dağıtıyor. Kendisinin de tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuklarla buluşan Şimşek, "Taburcu oldum ama bu binayı ve diğer kanser hastası çocukları hiç bırakmayacağım" dedi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan İpek Şimşek'e, 2018'nin Eylül ayında sol bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle başvurduğu Ege Üniversitesi Hastanesi'nde halk arasında kemik kanseri olarak bilinen 'osteosarkom' teşhisi konuldu. Doktorlar, İpek'in protez ameliyatı olması gerektiğini aileye bildirince özel bir hastanede yapılması planlanan ameliyatın masrafı olan 90 bin TL, bir hayırsever tarafından karşılandı. Operasyon geçiren Şimşek, yüzde 90 oranında kanseri yendi. Daha sonra kanser akciğerinde yeniden nüksetti. 3 yıl boyunca defalarca kemoterapi gören ve toplam 10 ameliyat geçiren İpek, yaklaşık 9 ay önce kanseri tamamen yendi. Onkoloji servislerindeki çocukların yaşadıklarından etkilenerek yardım kampanyası başlatan İpek, kendisinin de tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'ndeki çocuklarla buluştu.

'İNSANLARDAN BİR ŞEYLER BEKLİYORDUM'

Tedavi gördüğü sırada kendisine gelen hediyelerle mutlu olduğunu belirten Şimşek, "Küçücük şeylerle mutlu oluyordum. O an hissettiğim şey çok farklıydı. Burada çok fazla çocuk var, hediye alarak mutlu etmek istedim. Bunun için yakın çevremden para toplayıp, hediyeler aldım. Tedavi sürecim çok zordu. Çok sıkılıyordum. Kemoterapi, mide bulantısı gibi yan etkiler yapıyordu. Yanımda kimse olmuyordu. İnsanlardan bir şeyler bekliyordum. Arkadaşlarım yanıma gelsin, sohbet edelim istiyordum. Koridora çıkıyordum ve çocukları eğlendirmek için oyunlar oynuyordum" diye konuştu.

'ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM'

Yardım kampanyası başlattığını hatırlatan Şimşek, şunları söyledi

"Tekerlekli sandalyesinden sedyesine, hasta malzemelerine kadar her şeyi almak isterim. Buraya ilk geldiğim zamanlarda bir sedye vardı. Bu sedye için arkadaşım ile kavga ettiğimizi hatırlıyorum. Buradaki eksiklikleri gidermek için elimden geleni yapmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda da bir kanser vakfı kurmak istiyorum. Şu an açık öğretimden lise okuyorum. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anestezi eğitimi almak istiyorum."

'ÖĞRENİLMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şimşek, "2019 sonlarına doğru tedavim bitti ancak daha sonra kanser akciğerime sıçradı. 2020'ye kadar bunun mücadelesini verdim. Biraz yorulduğumu fark ettim. 5-6 aylık bir ara verdik. Daha sonra tedaviye devam ettim. Şu an sağlıklıyım sadece akciğerimde stabil bir nodül var. Her ay kontrollere geliyorum. Benim için zorlu mücadele bitti ama buradaki çocukları unutmamak lazım. Her insanın buraya gelip, bu hastane koridorunda bir saat bile olsa geçirmesi lazım. Çünkü öğrenmek gereken çok şey var" dedi.

'GEREKEN PARANIN FAZLASINI TOPLADIK

Yaklaşık 3 yıl önce zorlu mücadelenin başladığını söyleyen anne Özlem Şimşek, "Zor bir süreçti. İpek'in bedenine 3 yılda 10 ameliyat sığdırdık. Şimdi İpek çok iyi. 9 aydır tertemiz. İnşallah devamı gelecek. Bu süreçte bizi hayırseverler yalnız bırakmadığı için, biz de başkalarına dokunmak istedik. Ancak bizim böyle bir bütçemiz yoktu. Bizi yalnız bırakmayanların, İpek'i bu durumda da yalnız bırakmayacaklarına inandık. Yakın çevremizden gelen yardımlarla hediyeler aldık" ifadelerini kullandı.

'BİR HASTALIĞIN BU KADAR ÇOK ŞEY ÖĞRETECEĞİ AKLIMA GELMEZDİ'

Onkoloji servisinde tanıdığı çocuklar olduğunu belirten Özlem Şimşek, "Bağ kurduğumuz çocuklar var. Hiç tanımadıklarımız da var. Her gün yüzlerce tanı oluşuyor. Onları mutlu etmek için geldik. Hem bu hastalıktan kurtulan ablalarını görsünler hem de hediyelerle sevinsinler istedik. Umutlarını yitirmemeleri için annelere de moral olsun istedik. Allah buraya kimseyi düşürmesin. Bir hastalığın insanın hayatına girip de bu kadar çok şey öğreteceği hiç aklımıza gelmezdi. Maddiyat bizim için artık sıfır ancak buradaki insanların çok şeye ihtiyacı var" diye konuştu.

Onkoloji Hastanesi, Ege Üniversitesi, Kanser, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANSERİ YENEN İPEK, ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE UMUT DAĞITIYOR - Son Dakika


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