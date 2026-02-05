Kante Fenerbahçe'de İlk Antrenmanında!

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan kadroya dahil edilen 34 yaşındaki Fransız futbolcunun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla tanıştığı belirtildi.
Tesisleri gezen Kante'nin kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalara başladığı aktarıldı.
