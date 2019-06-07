Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 50 yıllık kahve geleneğini sürdürüyor
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Kapadokya'da 50 yıllık kahve geleneğini sürdürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yerli ve yabancı turistler közde kahve içerek peribacalarının eşsiz güzelliğini izlemenin mutluluğunu yaşıyor.

Kapadokya'da 50 yıllık kahve geleneğini sürdürüyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde yerli ve yabancı turistler közde kahve içerek peribacalarının eşsiz güzelliğini izlemenin mutluluğunu yaşıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan "Ethem Usta"nın yerinde yapılan közde kahve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor. Ortahisar kalesinin eşsiz güzelliği karşısında gün batımına karşı közde kahve içmek isteyen yerli ve yabancı turistler birbirleriyle adeta yarışırken işletme sahibi olan 62 yaşındaki Ethem Boylu ailesinden kalan 50 yıllık közde kahve geleneğini sürdürdüğünü söyledi.

Özellikle gün batımını Ortahisar kalesi ile birlikte izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin közde kahveye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Ethem Boylu gruplar halinde gelen turistlerin de uzun kuyruklar oluşturduğunu ifade eden Boylu, "Közde kahvemizin en büyük özelliği kahveyi evde kendimiz çekmemizdir. Közde kahve geleneğini Ortahisar kalesi manzarasında 50 yıldır sürdürüyoruz. Tabii ki kahvemizin en büyük özelliklerinden biri de Ortahisar kalesine karşı eşsiz bir manzara karşısında turistlerin içmesidir. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler közde kahvemize büyük ilgi gösteriyor. Bizlerde gösterilen ilgiden son derece mutluyuz. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen tüm misafirlerimizi közde kahve içmek için Ortahisar'a bekliyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Türkiye, Ortahisar, Kapadokya, Güncel
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