Son Dakika Haberleri: Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Tutuklu Bulunan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem...

Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Tutuklu Bulunan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem...

27 dakika önce

IHAAW152713-ASA/07-01-2019- Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu bulunan CHP eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi.

Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Tutuklu Bulunan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem..., System.String[]
IHAAW152713-ASA/07-01-2019

- Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu bulunan CHP eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi. 07.01.2019 15: 27: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Eren Erdem, Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, 3. Sayfa
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