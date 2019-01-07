IHAAW152713-ASA/07-01-2019



- Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu bulunan CHP eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi. 07.01.2019 15: 27: 13 TSI

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Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var