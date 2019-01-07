Kapatılan Karşı Gazetesine Yönelik Fetö Davasında Tutuklu Bulunan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem...
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IHAAW152713-ASA/07-01-2019- Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu bulunan CHP eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi.
IHAAW152713-ASA/07-01-2019
- Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu bulunan CHP eski Milletvekili Eren Erdem tahliye edildi. 07.01.2019 15: 27: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi
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