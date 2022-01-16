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Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi - Son Dakika

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi

16.01.2022 14:33

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi Kastamonu'da üç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı Milli Parkındaki kayak pistlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'da üç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı Milli Parkındaki kayak pistlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu tatilini fırsat bulan kayak severler, sabahın ilk saatlerinden itibaren kayak merkezlerini doldurdu.

Çankırı ve Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezine akın eden vatandaşlar, karın tadını çıkartıyor. Kastamonu'da üç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 40 santimetreyi geçtiği Ilgaz Dağı'na, hafta sonunu fırsat bulan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayakseverler, sabah saatlerinden itibaren kayak merkezlerine gelerek karın tadını çıkardı.

Ilgaz Dağı Milli Parkına aileleriyle birlikte gelen çiftler de kar topu oynayarak hoşça vakit geçirme imkanı buldu. Bölgede zaman zaman etkili olan kar yağışı sebebiyle, Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

" İzmir'den Kastamonu'ya gelirken çok dua ettim kar yağış diye"

İzmir'den Ilgaz Dağına kayak yapmak için gelen Merve Turhan, "10 yıldır snowboard yapıyorum. Bu sene ilk kez Ocak ayında geldim Ilgaz Dağına, normalde Şubat ayında geliyorduk. Şubat ayında daha güzel oluyor kar ve kar kalınlığı iklim değişikliğinden mi bilemiyorum. Pist güzel ama yukarıdaki büyük pistin açılmasını istiyoruz. Sanırım adı Yurduntepe'ydi. Burası güzel, seviyorum, orman manzarası var. Her şeyi güzel buranın, pisti biraz daha büyük olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. O zaman daha çok kişi gelir diye tahmin ediyorum. Şansımıza kar yağışı iki gündür güzel yağıyor. Normalde yoksa çok inceydi kar kalınlığı, inşallah böyle kar yağmaya devam eder. Bizde kaymaya devam edebiliriz. İzmir'den geldiğime değdi. Çünkü çok dua ettim kar yağsın diye. O kadar yol geliyoruz. İyi oldu karın yağması, şükür. Yüzümüzü Allah güldürdü" dedi.

"Herkesin gelmesini tavsiye ederiz"

Arkadaşlarıyla birlikte Ilgaz Dağına gelen Yaren Ünal ise, "Bugün arkadaşlarımla birlikte Ilgaz'a geldik. Hava çok güzel, sürekli kar yağıyor. Geldiğimizden beri kar yağıyor. Pistlerde çok güzel, çok eğlendik. Güzeldi, burayı sevdik. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Ilgaz Dağının manzarası çok güzel, kaldığımız otelinde manzarası çok güzel. Her şey güzeldi" diye konuştu.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi
Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi
Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi

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Ilgaz Dağı, Kastamonu, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi - Son Dakika
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