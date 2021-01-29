- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar - Son Dakika

- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

29.01.2021 13:28

- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar Diğer sürücüler mahsur kalan aracın yardımına yetişti Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, diğer sürücü ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Diğer sürücüler mahsur kalan aracın yardımına yetişti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar, diğer sürücü ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Malatya-Sincik karayolu Geçitli köyü yakınlarında tipi ve kar yağışı nedeniyle 1 araç mahsur kaldı. Sincik ilçesinden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için yola çıkan Yasin Gencer idaresindeki otomobil içerisindeki 3 yolcu ile birlikte Geçitli köyü yakınlarında tipi nedeniyle yolda biriken kara saplandı.

Karayolunda ilerleyemeyen otomobili gören başka bir araç sürücüsü ve vatandaşlar araçlarından inerek mahsur kalan aracı halatlarla çekerek kurtardı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlar, karayolları ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Karayolları ekipleri Sincik-Malatya karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar
- Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

Adıyaman, Malatya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Gıdadaki fahiş fiyatlara karşı Bakanlık harekete geçti: Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi         
11:43
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 13:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei