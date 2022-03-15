Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı

15.03.2022 08:53

Kar ve tipi yolları kapadı.

Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı

BAYBURT - Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda araçla mahsur kalan Kuveyt uyruklu 2 turist, AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuveytli 2 turist otomobille Erzurum'dan Trabzon'a giderken Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı İncili köyü yakınlarında kapanan yolda mahsur kaldılar.

Ali Ahmad Al Alrefai kontrolündeki 61 ACJ 177 plakalı otomobil Bayburt'a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Aydıntepe'ye bağlı İncili köyü mevkiinde mahsur kaldı. Kuveyt uyruklu Ali Ahmad Alrefai ve Roqyah Ahmad Alrefeai isimli iki kardeş Erzurum'dan Trabzon'a gitmek için yola çıktılar. Yoğun kar yağışı ve tipinin kapattığı İncili köyünde mahsur kalan kardeşlerin yardımına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri ve Bayburt İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefliğine bağlı ekip yetişti. Karla kapanan yolu Konursu Şantiyesine bağlı ekip greyderle açarak, yolu temizledi. Jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda araç saplandığı yerden kurtarılarak güvenli alana çıkarıldı. Kurtarılan Kuveytli kardeşler, ekiplere teşekkür ederek Trabzon'a gitmek üzere yolu koyuldular.

Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı
Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı

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Jandarma, Bayburt, turist, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar ve tipi yolları kapadı... Mahsur kalan Kuveytli 2 turist böyle kurtarıldı - Son Dakika
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