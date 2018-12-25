Kar Yağışı Nedeniyle Karayolu 2 Saat Trafiğe Kapalı Kaldı
55 dakika önce
İzmir-Ankara D300 yolunun Kula ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı.
İzmir- Ankara
D300 yolunun Kula
ilçe merkezi geçişi yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Yoğun yağış sonucunda, yolun kapanması nedeniyle Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anonslar ile sürücüler uyarılarak trafiğe çıkmamaları istendi.
Kula'da akşam saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir-Ankara D 300 karayolu ulaşıma kapandı. Kavacık Rampasında her iki yöne de trafik akışı dururken, orta refüjde bulunan ve sadece kar küreme araçlarının geçişi için oluşturulan geçiş yolu, grayder ile açıldı. İzmir-Ankara istikametine gitmek isteyen araçlar geri döndürülerek, şehir merkezine yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kavacık Rampasında tıkanan trafikte, sürücüler araçlarına zincir taktı.Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toplam 3 iş makinesinin Kula ilçesinde yol açma çalışması ve yolda tuzlama çalışmasının yaptığını bildirildi. Yolda kalan sürücüler, yolun kapalı olduğunu ve yolların açılmasını beklediklerini söyledi. Yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan İzmir Ankara D300 yolu, 2 saat süren çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Karayolları ve trafik ekiplerinin yolda önlemler almaya devam ediyor. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:26 Kaynak: DHA
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