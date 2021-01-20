Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 1311 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1311 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da iki gündür aralıklarla yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yürüttü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 495 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyeleri de etkili olan yağışın ardından yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Muş

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 192 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı kapanan 352 köy yolundan 163'ünü açtıklarını söyledi.

Kapalı olan 192 köy yolunda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirten Yentür, tüm yolların açılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Beyaza bürünen kentte bazı araçlar karla kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri kaldırım ve sokaklardaki karı temizleyerek kamyonlarla kent dışına taşıdı.

Çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 296 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Araçların karla kaplandığı kent merkezinde esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Ahlat ilçesinde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin önünü ile araçların üzerinde biriken karları temizlediği ilçede, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

Hakkari

Hakkari merkez ve ilçelerinde 4 gündür aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 106 köy ve 222 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği kent merkezinde esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Valilik, olumsuz hava koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden trafik kazası riskleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz." uyarısında bulundu.