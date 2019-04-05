Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'dan Vali Ünlü'ye Ziyaret

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'dan Vali Ünlü'ye Ziyaret

31 dakika önce

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'dan Vali Ünlü'ye Ziyaret, System.String[]
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçen Kara Kuvvetler Komutanı Ümit Dündar, Iğdır Valisi Enver Ünlü ile askeri konular üzerine bir süre sohbet etti. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:12 Kaynak: İHA

Ümit Dündar, Iğdır, Salih Zeki Çolak, Güncel
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