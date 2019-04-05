Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar'dan Vali Ünlü'ye Ziyaret
31 dakika önce
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.
Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik makamına geçen Kara Kuvvetler Komutanı Ümit Dündar, Iğdır Valisi Enver Ünlü ile askeri konular üzerine bir süre sohbet etti. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:12 Kaynak: İHA
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