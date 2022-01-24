Üye Girişi
Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

24.01.2022 08:15
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir- İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bozburun ayrımı- Marmaris yolunun 26. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnebolu- Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- Akhisar yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat- Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan- Çıldır yolunun 27-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

YORUMLAR
500

Orhangazi, Marmaris, Ulucak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


Dolar kuru bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve euro fiyatları Dolar kuru bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve euro fiyatları         
08:17
Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı         
07:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü Bakan Soylu, terörle mücadelede müjdeli haberi verdi: Dağdaki terörist sayısı 150'nin altına düştü         
17:09
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı Öldürüldüğü iddia edilen kadın, intihar etmiş! Şüpheli koca serbest bırakıldı         
14:20
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti         
11:38
Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi         
11:26
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı         
11:10

Son Dakika Haberleri
07:51 Son Dakika! Yoğun kar nedeniyle kapatılan D-100 Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı
07:17 Son Dakika: KKTC'de erken genel seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi oldu
00:27 İki yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, 8 kişi yaralandı
00:03 İstanbul'da vatandaşların kar eğlencesi kameralara yansıdı
23:55 İstanbul'da yolcu otobüsü buzlanan yolda yan yattı
23:32 Kar İstanbul'da bastırdı, yollar kapandı! Yerdeki kalınlık giderek artıyor
23:22 Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
22:56 Kar yağdı, balık tezgahları şenlendi
22:49 Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
22:45 Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 08:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement