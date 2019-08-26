Karabiga'da stat yapımına başlandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Biga'nın Karabiga beldesinde stat yapımına başlandığını bildirdi.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay belediye ziyaretlerinde verilen sözü tuttuklarını belirterek, yeni stadın yapımına başlandığını söyledi.

Stadın İl Özel İdaresi tarafından yapılacağını belirten Turan, "105 metre uzunluğunda ve 68 metre eninde olacak yeni stat bir çok farklı branş için alanı da bünyesinde barındıracak. Biz Karabiga'mıza özel önem veriyoruz. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda futbol sahamızın yapımına kısa zamanda başladık. Bu futbol sahası herhangi bir saha değil. Halı saha gibi olmayacak FIFA standartlarında bir futbol sahası olacak. Karabiga'nın birçok konuda geride kaldığını biliyorum bu kadar çok imkanlara rağmen sahili, iş imkanları çevresi gibi çok farklı imkanları olmasına rağmen geri kalmışlığı var. Bunu çok hızlı kapatmayı planlıyoruz. Bizim gönül belediyeciliği dediğimiz anlayışla bunları yapmayı istiyoruz hızlı bir şekilde. Karabiga'nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var." diye konuştu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise Bülent Turan'a yaptıkları destekten dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Grup Başkanvekilimiz bir ay kadar önce belediyemizi ziyaretinde bizimle birlikte kendisini sporcu kardeşlerimiz karşılamıştı ve FIFA standartlarında bir futbol sahası istemişlerdi kısa zaman içerisinde saha yapımına başlandı. Sayın Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan hep söylüyor 'Karabiga'nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var' diye, Allah'ın izniyle onun sayesinde olacak Karabiga bizim dönemimizde bu güne kadar hiç alamadığı yatırımı bizim dönemimizde alacaktır."