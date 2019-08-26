Son Dakika Haberleri: Karabiga'da stat yapımına başlandı
Son Dakika Güncel Haber

Karabiga'da stat yapımına başlandı

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Biga'nın Karabiga beldesinde stat yapımına başlandığını bildirdi.

Karabiga'da stat yapımına başlandı, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Biga'nın Karabiga beldesinde stat yapımına başlandığını bildirdi.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay belediye ziyaretlerinde verilen sözü tuttuklarını belirterek, yeni stadın yapımına başlandığını söyledi.

Stadın İl Özel İdaresi tarafından yapılacağını belirten Turan, "105 metre uzunluğunda ve 68 metre eninde olacak yeni stat bir çok farklı branş için alanı da bünyesinde barındıracak. Biz Karabiga'mıza özel önem veriyoruz. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda futbol sahamızın yapımına kısa zamanda başladık. Bu futbol sahası herhangi bir saha değil. Halı saha gibi olmayacak FIFA standartlarında bir futbol sahası olacak. Karabiga'nın birçok konuda geride kaldığını biliyorum bu kadar çok imkanlara rağmen sahili, iş imkanları çevresi gibi çok farklı imkanları olmasına rağmen geri kalmışlığı var. Bunu çok hızlı kapatmayı planlıyoruz. Bizim gönül belediyeciliği dediğimiz anlayışla bunları yapmayı istiyoruz hızlı bir şekilde. Karabiga'nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var." diye konuştu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ise Bülent Turan'a yaptıkları destekten dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Grup Başkanvekilimiz bir ay kadar önce belediyemizi ziyaretinde bizimle birlikte kendisini sporcu kardeşlerimiz karşılamıştı ve FIFA standartlarında bir futbol sahası istemişlerdi kısa zaman içerisinde saha yapımına başlandı. Sayın Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan hep söylüyor 'Karabiga'nın bölgenin parlayan yıldızı olması için daha çok işimiz var' diye, Allah'ın izniyle onun sayesinde olacak Karabiga bizim dönemimizde bu güne kadar hiç alamadığı yatırımı bizim dönemimizde alacaktır."

Bülent Turan, Karabiga, Futbol, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama
CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum Emine Nuyan'ın sokak ortasında katledilmesinin konuşulmaması, sosyal medyada tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:13:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabiga'da stat yapımına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]