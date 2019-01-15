Son Dakika Haberleri: Karabük'te Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Karabük'te Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

1 saat önce

Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karabük'te Araçlar Yolda Mahsur Kaldı, System.String[]
Karabük'te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Ankara- İstanbul ulaşımını sağlayan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan yolda çok sayıda araç mahsur kalırken, karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapmamasına sürücüler tepki gösterdi. Araçların yaklaşık 4 saat boyunca Kemikli rampalarında kalması sonrası köylüler traktörlerle yolu açmaya çalıştı. Trafik polisleri İsmetpaşa rampaları ile Kemikli rampalarında tonajlı araçlar ile kar lastiği ve zincir bulunmayan otomobillerin geçişine izin vermezken, yol boyunca park eden tırlar ve ağır tonajlı araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kar yağışı Safranbolu'da da etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı kentte trafiğe kapanan yollar belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in il ve ilçe genelinde okulların 1 gün arayla tatil edildiğini duyurmasının ardından öğrenciler parklarda kardan adam yaparak kartopu oynadı. Çok sayıda maddi ve yaralamalı kazanın meydan geldiği Karabük'te kar yağışının yarına kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Kar, Karabük, Güncel
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