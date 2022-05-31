Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü

31.05.2022 12:30
Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü

Karabük'te kaza yaptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te kaza yaptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Y.D. idaresindeki 34 BOD 64 plakalı hafif ticari araç, 5000 Evler Kavşağı'nda manevra yapan R.Ş'nin kullandığı 78 ABB 220 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan R.Ş. yönetimindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Denizer'e (51) çarptı.

Yaralanan Denizer, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Denizer, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika


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