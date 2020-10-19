Karabük'te ormanlık alanda kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana giden Emre Özkan'dan (58) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE'ye bağlı çok sayıda ekip, Özkan'ın bulunması için ormanlık alanda çalışma başlattı.

Özkan, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik aramasının sonunda ormanlık alanda bulundu.