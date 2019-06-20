Karacabey Belediyesi’nden robotik kodlama atölyesi
19 dakika önce
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adnan Menderes Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi kurulmasına karar verildiğini açıklayarak, "Tüm ilçe okullarına hizmet vermesi hedeflenen atölyede kodlama üzerine tespitler ve deneyler yapılabilecek" dedi.
Karacabey
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:13
Belediye Başkanı Ali Özkan
, Adnan Menderes
Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi kurulmasına karar verildiğini açıklayarak, "Tüm ilçe okullarına hizmet vermesi hedeflenen atölyede kodlama üzerine tespitler ve deneyler yapılabilecek" dedi.
Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir
Twitter ayrıntılı konum paylaşımına artık izin vermeyecek
Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız
Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik