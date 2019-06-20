Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyesi’nden robotik kodlama atölyesi
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Karacabey Belediyesi’nden robotik kodlama atölyesi

19 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adnan Menderes Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi kurulmasına karar verildiğini açıklayarak, "Tüm ilçe okullarına hizmet vermesi hedeflenen atölyede kodlama üzerine tespitler ve deneyler yapılabilecek" dedi.

Karacabey Belediyesi’nden robotik kodlama atölyesi , System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adnan Menderes Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi kurulmasına karar verildiğini açıklayarak, "Tüm ilçe okullarına hizmet vermesi hedeflenen atölyede kodlama üzerine tespitler ve deneyler yapılabilecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:13 
Menderes, Ali Özkan, Karacabey, Ekonomi
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