Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor'a 4 transfer birden
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Karacabey Belediyespor'a 4 transfer birden

1 saat önce

Karacabey Belediyespor, Osmaniyespor'dan kaleci Hasan Kaya, Eyüpspor'dan sağ bek Hasan Güleryüz, Turgutluspor'dan orta saha Gökhan Cingirt ve Gölcükspor'dan santrafor Ömer Çetinbaş'ı kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor'a 4 transfer birden, System.String[]
Karacabey Belediyespor, Osmaniyespor'dan kaleci Hasan Kaya, Eyüpspor'dan sağ bek Hasan Güleryüz, Turgutluspor'dan orta saha Gökhan Cingirt ve Gölcükspor'dan santrafor Ömer Çetinbaş'ı kadrosuna kattı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Ömer Çetinbaş'la 2 senelik, Gökhan Cingirt, Hasan Güleryüz ve Hasan Kaya ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kulüp lokalinde yapılan imza törenine, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun. Transferler çalışmalarımız sürüyor" dedi. - BURSA
Hasan Kaya, Karacabey, Koçak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
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