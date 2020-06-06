Karacabey'e PTT'den 'teknolojik' yatırım - Son Dakika

Karacabey'e PTT'den 'teknolojik' yatırım

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen PTT yöneticileri, PTT'nin yeni hizmetlerinden olan ve 7/24 teslimatı mümkün kılan "kargomat 7/24" ürününü ilçeye kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Karacabey'e PTT'den 'teknolojik' yatırım, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen PTT yöneticileri, PTT'nin yeni hizmetlerinden olan ve 7/24 teslimatı mümkün kılan "kargomat 7/24" ürününü ilçeye kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Başkan Özkan da 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan teknolojik yatırımların, ilçede hayatı kolaylaştıracak hamlelerle devam ettiğini söyledi.


PTT Bursa Başmüdürü Hüseyin Salman önceki gün, PTT yöneticileri ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, PTT tarafından ilçeye kazandırılacak kargomat görüşüldü. PTT'nin inovatif ürünleri arasında yer alan ve 7/24 teslimatı mümkün kılan bu kargomatlar sayesinde, vatandaşlar kargolarına artık daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bursa'da bu zamana kadar 22 tane konumlandırılan kargomat'ın 23. durağı ise Karacabey olacak.


PTT Başmüdürü Salman projeyle ilgili yaptıkları açıklamada, "Kargomat 7/24, PTT A.Ş.'nin hayatı kolaylaştıran yeni ürünleri arasında yer alıyor. Kargo bekleme dönemini sona erdiren cihaz, müşterilerin gönderilerine istedikleri yer ve zamanda ulaşmalarını mümkün kılıyor. Gönderiler, alıcının adreste bulunmaması veya bu yönde talep beyan etmesi halinde güvenli, hava şartlarından etkilenmeyen ve 7 gün 24 saat hizmet veren Kargomat 7/24'e sevk ediliyor. Alıcı adına bu cihaza gönderi bırakılması halinde, kişinin cep telefonuna gönderinin hangi Kargomat 7/24'te olduğu, gönderi barkod numarası ve teslimat şifresi bilgilerini içeren bir kısa barkod numarası ile teslimat şifresi bilgilerini içeren bir kısa mesaj iletiliyor. Alıcı, gönderisini teslim almak için Kargomat 7/24'ün dokunmatik özellikli ekranına T.C. kimlik numarasını ve cep telefonuna iletilen şifresini giriyor. Mobil entegrasyonu tamamlanan Kargomat 7/24'e ait işlemler, akıllı telefon uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bu alternatifte müşteri, uygulamadaki QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine göstererek gönderisini teslim alabiliyor" ifadelerine yer verdi.


Başkan Özkan ise bu konuda yaptığı açıklamada,"Teknolojik yatırımları çok önemsiyoruz. 3T vizyonumuzdan en önemli unsurlarından bir tanesi de teknoloji odaklı yatırımlar. 7/24 teslim imkanı sunmasıyla bu proje,vatandaşlarımıza, özellikle kırsal mahallelerimizden gelenlere pratiklik kazandıracaktır. Planlanan yerleri teknik arkadaşlarımız değerlendirip en kısa sürede kargomatı ilçemize kazandıracağız" dedi. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 02:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey'e PTT'den 'teknolojik' yatırım - Son Dakika

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