Karacabey'in sokak ve caddeleri parke taşlarıyla örülüyor - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, merkezde ve kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği parke taşı döşeme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, bu yıl toplam 42 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl pandemi sebebiyle temmuz ayında başlayan çalışmalar, kasım ayına dek aralıksız sürdü.

Devam eden çalışmalar neticesinde Karacabey Belediyesi; İkizce, Yenikaraağaç, İsmetpaşa, Örencik, Fevzipaşa, Okçular, Uluabat, Karakoca ve Keşlik mahallelerindeki parka taşı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Öte yandan ekipler, şehir içi ve kırsal mahallelerde daha önce döşenen parke taşlarıyla ilgili tamir ve düzenleme çalışmalarını da yürüterek, bozulan alanlarda tadilat çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, merkez ve kırsalda yürüten parka taşı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada; "Bizler göreve geldiğimiz günden beri yol çalışmalarına önem verdik. Çiftçilerimizin kışın kullanılamaz hale gelen tarla yollarından, kırsal mahallelerimizi çevreleyen birçok alana kadar, yol düzenleme ve parke taşı çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Bunun yanında, merkez ve kırsaldaki yerleşim yerlerimizin daha modern hale gelmesi için de çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl pandemi nedeniyle geç başlayan çalışmalarımızı titizlikle yürüttük ve bu zamana dek 42 bin metrekare parke taş döşeme işi gerçekleştirdik" dedi. - BURSA