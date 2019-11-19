Karaciğer hastası üniversiteli genç kızın yüzü dördüncü organ bağışıyla güldü

Erzurum'da 10 yıl boyunca karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve 3 kez kadavradan alınan karaciğer uygun olmadığı için nakil gerçekleştirilemeyen Derya Acı, dördüncü bağışla hem sağlığına kavuşmanın hem de hayallerini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Derya Acı, 10 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) başvurdu.

BEAH'taki tetkiklerde kan değerleri yüksek çıkan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroentoroloji Bölümüne sevk edilen Acı, buradaki tetkik sonrası Otoimmün hepatit olarak bilinen kronik karaciğer hastalığı teşhisi konularak tedavi görmeye başladı.

Söz konusu hastalık nedeniyle yaklaşık 8,5 yıl boyunca tedavi gören ve hastalığı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 2. sınıfta ara veren Acı, hastalığının ilerlemesi üzerine gerçekleştirilen tetkiklerde karaciğer yetmezliği yüzünden organ nakli gerektiğini öğrendi.

Acı, ailesinin karaciğer dokularının bağışçı olmaları için uygun bulunmaması üzerine yaklaşık 1,5 yıl önce kadavradan nakil listesine yazıldı.

Bu sürede 3 kez karaciğer bağışı sonrası hastaneye çağrılan Acı, çeşitli nedenlerden dolayı bağışlanan karaciğerlerin kendisine nakledilmemesi sebebiyle hayal kırıklığı yaşadı.



Umudunu kaybetmeyen Acı'nın beklediği dördüncü müjdeli haber ise yaklaşık 1,5 ay önce Samsun'dan geldi.

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan karaciğer, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk başkanlığındaki ekip tarafından Acı'ya başarıyla nakledildi.

Acı, nakil sonrası hem sağlığına kavuşmanın hem de sağlık sorunu nedeniyle ara verdiği eğitimine devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

1,5 yıllık umutlu bekleyiş

Nakil sonrası taburcu olduğu hastaneye kontrole gelen Derya Acı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede karaciğer hastalığını öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce gittiği hastanede otoimmün hepatit teşhisi konulduğunu anlatan Acı, "10 yıl boyunca hastalığım dolayısıyla tedavi gördüm. Bu süreçte son 2 yılda hastalığım ilerleyince ve sağlık durumum düzelmeyince doktorlar karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl önce de organ nakli için başvurduk." dedi.

Acı, 3 kez kadavradan karaciğer çıktığını ve nakle uygun görülmediği için büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Okuluna devam edip hayallerini gerçekleştirecek

Hem nakil öncesi hem de hastalık sürecinde geçen zamanda büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Acı, şöyle devam etti:

"Şans yüzüme 4. bağışta güldü. Şimdi hayatımı daha kolay sürdürebiliyorum.Organ nakliyle şifa buldum. Bağış yapan aileyi tanımıyorum, bana bu şansı tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı hastalıktan kurtulamazdım. 10 yıldır tedavi görüyordum, organ nakliyle hayallerimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Ameliyatım çok başarılı geçti. Organ Nakli Merkezi çalışanları ve doktorlarına çok teşekkür ederim. Psikolog olmayı istiyordum, hastalığım engeldi. Şimdi okuluma devam edeceğim ve hayallerim gerçekleştireceğim."

Acı, organ bağışının önemine işaret ederek, çok sayıda insanın nakil beklediğini, vatandaşlardan organ bağışıyla hayat kurtarmalarını istedi.

"Hastamız nakille sağlığına kavuştu"

Prof. Dr. Öztürk de organ yetmezliğinde en etkin tedavinin nakil olduğunu vurguladı.

Organ bağışının önemine değinen Öztürk, "Ülke genelinde çok sayıda kişi nakil bekliyor, herkesi bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Hastamız nakille sağlığına kavuştu. Kan değerleri, her şeyi normal, herhangi bir sıkıntısı yok. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya merkezdeki çalışmalara sağladığı katkılardan ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.