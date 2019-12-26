Karadağ'daki Ortodoks Sırplardan ayinli protesto - Son Dakika

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da, "Din özgürlüğü ve ibadet yerlerinin yasal statüsüne" ilişkin yasa tasarısına tepki gösteren Sırp Ortodokslar sokağa çıktı.

Haziran ayında Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in talebi üzerine hazırlanan ve ülkede bulunan Sırp kiliselerinin de "devlet malı" sayılmasını öngören yasa tasarısına tepki gösteren binlerce Ortodoks, polis kordonu önünde ayin düzenledi.

Bugün meclise sunulan yasa tasarısına karşı çıkan muhalefetteki Demokratik Cephe (DF) temsilcileri, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej ile bir araya gelerek, Karadağ'da yaşayan Ortodoks halka protesto çağrısında bulundu.

Başkent Podgorica'daki İsa'nın Diriliş Kilisesi önünde toplanan kalabalık, meclis binasına doğru ilerlerken karşılaştığı polis kordonu önünde ayin yaptı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto, olaysız sona erdi.

Başbakan Dusko Markovic ile görüşen Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije, hükümet binası önünde yaptığı açıklamada, yasa tasarısına karşı olduklarını birçok kez ifade ettiklerini ancak Djukanovic önderliğindeki iktidarın kendilerine kulak vermediğini kaydetti.

Karadağ'ın en çok barış ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Amfilohije, "Yasa tasarısının Noel'den sonraya ertelenmesini talep ettik. Markovic de anlayış gösterdi." dedi.

Tasarı, 1918'den önce inşa edilen kiliseleri kapsıyor

Söz konusu yasa tasarısıyla, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 1918'de kurulan ve "Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı" olarak da bilinen, Yugoslavya Krallığına dahil olmadan önce, Karadağ'da inşa edilen kiliselerin devlet malı haline gelmesi öngörülüyor.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti çatısı altında 1992'de birleşen Sırbistan ve Karadağ, 2003 yılında ise tek ülke olarak "Sırbistan-Karadağ" adını almıştı. Bu yeni isim altında birleşen ülkenin ömrü üç yıl sürmüştü.

21 Mayıs 2006'da düzenlenen referandumda yüzde 55,5'lik "evet" oyuyla bağımsızlığını ilan eden ülkede, Karadağ Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi de halen aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor.