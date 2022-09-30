Karadağ Meclisi, Cumhurbaşkanı'nın meclisin feshedilmesi talebini geri çevirdi

Karadağ Meclisi, Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in mevcut meclisin feshedilmesi talebini oy birliğiyle reddetti.

Meclis, bugün düzenlenen oturumda meclisin feshedilmesi maddesinin görüşülmesini oy çokluğuyla reddederek Djukanovic'in talebini geri çevirdi.

Oturuma katılan 41 milletvekili meclisin feshedilmesi maddesinin görüşülmesine karşı çıkarken 39 milletvekili olumlu yönde görüş bildirdi.

Djukanovic, oturumun ardından yaptığı açıklamada, hükümeti kurma görevini gerekli şartları yerine getirmediği için Miodrag Lekic'e vermeyi reddettiğini yineleyerek "Anayasaya göre 30 gün içerisinde hükümeti kurma görevi birine verilmeliydi. Bu süre bugün bitiyor." dedi.

Hükümeti yeni birinin kurmasının, meclisteki partilerin çıkarına olduğunu savunan Djukanovic, "Belirtilen süre kapsamında kabul edilebilir bir isim sunulmadığı için şahsım mevcut meclisin feshedilmesini önermiştir." diye konuştu.

Djukanovic, meclisin talebini oylamaması gerektiğini belirterek "Onlara bir talep iletildi ve onlar bunu onaylamama noktasında siyasi bir sorumluluk aldı. Meclis anayasal maddeleri yerine getirmiyor." diye konuştu.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması sonucu, Sırp yanlısı partiler Miodrag Lekic'in ismini Djukanovic'e iletmişti.

Djukanovic, hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddederek mevcut meclisin feshedilmesini ve seçim yapılmasını talep etmişti.