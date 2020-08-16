Karadeniz'de çingene palamudu bolluğu - Son Dakika

Karadeniz'de çingene palamudu bolluğu

1 Eylül'de başlayacak olan yeni av sezonu öncesi küçük kayıklarıyla denize açılan balıkçıların yüzünü çingene palamudu güldürüyor.

Karadeniz'de çingene palamudu bolluğu, System.String[]

1 Eylül'de başlayacak olan yeni av sezonu öncesi küçük kayıklarıyla denize açılan balıkçıların yüzünü çingene palamudu güldürüyor. Oltalarına bol miktarda palamut vuran balıkçılar sönük geçen sezonun ardından yeni av sezonuna umutla bakıyor.

Geçtiğimiz yıl palamut balığının çok fazla olmadığını belirten balıkçılardan Haluk Tarı "Bu sene bereketli olacağa benziyor. İstanbul Karaburun'dan Hopa'ya kadar balık var denizde. Palamut geçen sene yoktu, zaten bir yıl oluyor bir yıl az oluyor genelde. İnşallah bu sezon çok bereketli geçecek" dedi.

"Kilosu 30 liradan satılıyor"

Şu anda palamudun tane işi satılmadığını belirten Tarı "Balık şu anda 50-100 gram arasında, bu yüzden de kilo işi satılıyor. Bir kilo içerisinde yaklaşık 10 tane palamut olur ve fiyatı şimdilik 30 lira. Balık biraz daha büyüsün 250-300 gram olsun o zaman tane işi satılmaya başlayacaktır. Palamudun yanı sıra bu yıl istavrit balığı da çok oldu. İnşallah yağmurların yağmaya başlamasıyla palamut balığı daha da büyür ve balığa doyacağımız bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de çingene palamudu bolluğu - Son Dakika Ekonomi
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