Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi - Son Dakika
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Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi

01.02.2022 13:16

Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi Sıcakların sıfırı gösterdiği Samsun'da 5 kafadar güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz'in buz gibi sularına giriyor.

Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi

SAMSUN - Sıcakların sıfırı gösterdiği Samsun'da 5 kafadar güneşin doğuşu ile birlikte Karadeniz'in buz gibi sularına giriyor. Hırçın sulara giren vatandaşların deniz tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Son 50 yılın en yoğun kar yağışını alan Samsun'da 1 hafta boyunca dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Son günlerde karlar erimeye başlasa da dondurucu soğuklar devam ediyor. Soğuk havada 5 kafadarın deniz tutkusu görenleri şaşırtıyor. Şafak vakti spor amaçlı denize giren 5 arkadaş doyasıya eğleniyor. Dakikalarca denizde kalan vatandaşlar her seferinde 800'e yakın kulaç atıyor. Aralarında doktor, emekli öğretmen, sağlık çalışanı bulunan vatandaşlar yaz-kış demeden hemen hemen her gün yüzdüklerini söyleyerek herkesi spora teşvik ediyor.

Yüzmeyi çok sevdiği belirten Özdemir Gültekin, "Bizler kar bekledik. Kar gelince karda denize girmeyi çok istedik. Denizin dalgalı olmasında dolayı giremedik. Şu anda da aynı ekip, hiç ayrılmıyoruz. Denize giriyoruz" dedi.

Sağlıklı olduktan sonra yüzmeye sürekli devam edeceklerini söyleyen Ali Güner, "Bizler Doğupark'ın müdavimleri olarak denize girmeye devam ediyoruz. Gel vatandaş gel diyoruz. Daha fazla vatandaşımızı denizimize ve Doğupak'a bekliyoruz. Samsun için burası bulunmaz bir nimet. Bu işin şubatı, martı, nisanı yoktur. Allah sağlık sıhhat verdikten sonra durmak yok" diye konuştu.

Doktor Ömer Barış Çankaya, "Denize girmek biliyorsunuz bir alışkanlık meselesidir. Bunu herkese tavsiye etmekle olmuyor. Bizler yıllardır Doğupark'ta sporumuzu yapıyoruz. Denize giriyoruz. Bu bir alışkanlıktır. İnsanları spora davet ediyoruz. Mutlaka sabahları yürüyüş yapsınlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Bizler kendimizi alıştırdığımız için bizlere kolay geliyor" şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Ali İlhan ise, "Burada spor yapmak, denize girmek tabi ayrı bir özellik. Doktorumuzun dediği gibi biz alışmışız. Her zaman denizin bu güzelliğinden, buranın havasından faydalanıyoruz. Sabah 05.30'da geliyoruz, 08.30'da gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar denizin dalgalı olmadığı günlerde havanın soğuk olmasına aldırış etmeden denize girmeyi ihmal etmiyor.

Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi
Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de şubat ayında donduran deniz keyfi - Son Dakika


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