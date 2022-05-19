KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
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KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

19.05.2022 19:55

GÜMÜŞHANE'nin Şephane köyü ve Giresun'un Eğritaş Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

GÜMÜŞHANE'nin Şephane köyü ve Giresun'un Eğritaş Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının dün geceden itibaren aniden düşmesinin ardından yaylalarda mayıs karı sürprizi yaşandı. Gümüşhane'nin Şephane köyü yüksek kesimleri ve yaylalar, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Giresun'da Eğritaş Yaylası da, yağan karla beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanların beyaza bürünmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARADENİZ'İN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

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ORDU'NUN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ ORDU'NUN YÜKSEKLERİ KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor Antalya'nın yüksek kesimlerinde karla kapanan yayla yolları açılıyor
Kaynak: DHA

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