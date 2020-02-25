Karagümrük evinde Eskişehir'i iki golle geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Karagümrük evinde Eskişehir'i iki golle geçti - Son Dakika Spor

Karagümrük evinde Eskişehir'i iki golle geçti

6 saat önce

Stat: VefaHakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik ÖzkoçFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 Zeki Yıldırım), Emeghara, Ndao (85 Darri), Ramazan Civelek (Dk.

Karagümrük evinde Eskişehir'i iki golle geçti, System.String[]

Stat: Vefa


Hakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç


Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 Zeki Yıldırım), Emeghara, Ndao (85 Darri), Ramazan Civelek (Dk. 62 Engin Bekdemir), Sobiech


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 30 Bedirhan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat (Dk. 60 İbrahim Halil Öner), Mehmet Özcan, Furkan Balaban, Metehan Altunbaş


Goller: Dk. 37 Ramazan Civelek, Dk. 55 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)


Kırmızı kart: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Dk. 6 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 27 Cemali Sertel, Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 69 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)



Ramazan Civelek, Zeki Yıldırım, Sabo ayakkabı, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:46 
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